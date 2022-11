Cina-Germania: Xi Jinping, visita Scholz rafforzerà fiducia e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha affermato che la visita del cancelliere della Germania Olaf Scholz rafforzerà ulteriormente la fiducia tra le parti e la cooperazione multisettoriale. I due leader si sono incontrati stamattina a Pechino, dopo la rielezione di Xi come segretario generale del Partito comunista per un terzo mandato consecutivo. Il presidente cinese, riporta l’agenzia di stampa statale “China News Service”, ha ricordato i risultati raggiunti nella cooperazione bilaterale, notando come nel 2022 Cina e Germania celebrino il cinquantenario delle relazioni diplomatiche. Fintanto che le parti si atterranno al rispetto reciproco, alla ricerca di un terreno comune accantonando le differenze, al mutuo apprendimento e alla ricerca di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, i legami bilaterali continueranno a svilupparsi nella giusta direzione e a compiere costanti progressi, ha detto Xi. (Cip)