Vietnam: governo imporrà limite di 24 ore per rimozione contenuti web "falsi"

- Il ministro dei Dati e delle comunicazioni del Vietnam, Nguyen Manh Hung, ha annunciato oggi che il governo di quel Paese inasprirà le leggi tese a contrastare la circolazione di contenuti "fasi" sui social media. Le nuove misure dovrebbero includere un limite temporale massimo di 24 ore per la rimozione dei contenuti bollati come non veritieri, dimezzando l'attuale margine di 48 ore. Il ministro ha dichiarato nel corso di un intervento parlamentare che "la falsa informazione, se gestita con lentezza, rischia di propagarsi molto diffusamente". Secondo il ministro, inoltre, le sanzioni previste nel Vietnam per la pubblicazione e la diffusione di notizie false sono pari ad appena "un decimo" di quelle comminate negli altri Paesi della regione. (Fim)