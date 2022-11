Corea del Nord: Usa, Corea del Sud e Giappone preparano vertice per metà novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone si incontreranno questo mese per un vertice trilaterale teso discutere le crescenti tensioni nella Penisola coreana. Lo hanno riferito oggi fonti del governo giapponese, secondo cui l'incontro tra il presidente Usa Joe Biden, l'omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida si terrà nell'ambito degli incontri dell'Asean in programma a metà novembre in Cambogia, oppure a margine del summit del G20 in Indonesia. Ieri i tre Paesi hanno condannato unitamente gli ultimi lanci di missili balistici della Corea del Nord, incluso quello, ancora non confermato, di un missile balistico intercontinentale. (segue) (Git)