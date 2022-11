Usa: senatore centrista Manchin sollecita accordo bipartisan su sanità e previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Joe Manchin, esponente centrista del Partito democratico Usa, ha sollecitato ieri i due partiti politici statunitensi a trovare un accordo bipartisan per mettere in sicurezza i conti della previdenza sociale e dei due maggiori programmi nazionali di assistenza sanitaria, Medicare e Medicaid. "Dobbiamo mettere in ordine la nostra casa finanziaria. Non è possibile continuare a vivere con questo debito montante", ha ammonito il senatore, riferendosi alla situazione di grave dissesto che i succitati programmi si troveranno ad affrontare nei prossimi decenni. Manchin, che nei mesi scorsi è stato vero e proprio ago della bilancia al Senato federale, ritardando e poi consentendo il passaggio di importanti piani di spesa sostenuti dall'amministrazione del presidente Joe Biden, si è detto convinto che dopo le imminenti elezioni di medio termine il Congresso federale possa trovare soluzioni condivise per riequilibrare i conti dello Stato federale, dopo anni segnati da migliaia di miliardi di dollari di spesa legati all'emergenza pandemica. "E' imperativo occuparsi dei fondi fiduciari che stanno finendo in bancarotta, si tratti di Medicare, Medicaid, Previdenza sociale, autostrade... In questo momento scontano tutti problemi gravissimi", ha detto il senatore nel corso di una conferenza di dirigenti d'azienda. "Se non troveremo il modo di affrontare le sfide fiscali che gravano su questo Paese, finiremo per dover pagare un prezzo che non possiamo permetterci", ha dichiarato Manchin. Lo scorso dicembre il senatore centrista ha fatto naufragare il piano di spesa da 3mila miliardi di dollari "Build Back Better" promosso dal presidente Biden, sostenendone poi una versione ridimensionata. Lo scorso anno l'Amministrazione per la previdenza sociale ha avvertito che non ritiene di poter far fronte ai suoi obblighi di pagamento oltre il 2033. (Was)