Myanmar: ministra Esteri indonesiana Marsudi, giunta responsabile della crisi (2)

- La giunta militare al potere in Myanmar dopo il colpo di Stato del febbraio 2021 non accetterà "pressioni" dall'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), il cui tentativo di definire una "tabella di marcia" per il processo di pace potrebbe avere "implicazioni negative". Lo si legge in un comunicato diramato alla fine del mese scorso dal ministero degli Affari esteri di Naypyidaw dopo la riunione straordinaria dei capi della diplomazia dei Paesi Asean in Indonesia, che ha rilanciato la proposta di un piano di pace con il coinvolgimento di rappresentanti del Governo di unità nazionale (Gun), ombrello politico che raccoglie le forze dissidenti birmane. Nel comunicato si accusa l'organizzazione regionale di "discriminazione" nei confronti della giunta militare, cui è stato impedito d'inviare il proprio ministro degli Esteri alla riunione. "Aumentare la pressione definendo una tabella di marcia creerà implicazioni più negative che positive", si legge inoltre nel testo. (segue) (Inn)