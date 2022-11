Corea del Nord: Usa offrono 5 milioni di dollari per affarista di Singapore accusato di contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha offerto una ricompensa d'importo massimo di cinque milioni di dollari per informazioni in merito a Kwek Kee Seng, un uomo d'affari di Singapore accusato dal dipartimento di Giustizia Usa d'aver facilitato il contrabbando di carburante verso la Corea del Nord in violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite. Kwek, proprietario della compagnia di spedizioni marittime di Singapore Swanseas Port Services, è stato accusato d'aver organizzato i traffici di contrabbando lo scorso anno, utilizzando società di facciata e documentazione falsa. Le autorità Usa hanno sequestrato una petroliera che sarebbe stata utilizzata per il trasporto del carburante, la M/T Corageous. Su Kwek, attualmente latitante, pende un mandato d'arresto. (Fim)