Pakistan: ex premier Khan in condizioni stabili, chiede dimissioni premier Sharif

- L'ex primo ministro del Pakistan Imran Khan è in condizioni stabili, dopo essere rimasto ferito a una gamba ieri in una sparatoria durante una manifestazione a Wazirabad, nella provincia del Punjab. L'ex premier, che è stato sottoposto a una operazione chirurgica per rimuovere frammenti di proiettile, ha incontrato oggi con due dirigenti del suo partito, il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti). Secondo il segretario generale del Pti, Asad Umar, l'ex premier intende denunciare il primo ministro Shehbaz Sharif e il ministro dell'Interno, Rana Sanaullah, cui imputa la sparatoria. Khan ha chiesto inoltre le dimissioni del capo del governo, minacciando in caso contrario manifestazioni di protesta in tutto il Paese. Il ministro capo del Punjab, Parvez Elahi, ha annunciato frattanto la costituzione di una squadra di indagine congiunta per chiarire le dinamiche dell'aggressione armata. (segue) (Inn)