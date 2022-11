Brasile: vicepresidente eletto incontra governo e parlamentari, "la transizione è iniziata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente eletto del Brasile, Geraldo Alckmin, ha incontrato oggi il ministro della Casa civile, Ciro Nogueira, per avviare il processo di transizione dei poteri. "La conversazione è stata molto fruttuosa e obiettiva. La transizione è già iniziata", ha dichiarato Alckmin, sottolineando che "il processo sarà realizzato con l'obiettivo della trasparenza, della pianificazione e della continuità nell'erogazione dei servizi alla popolazione". All'incontro hanno partecipato anche la presidente del Partito dei lavoratori (Pt), Gleisi Hoffmann, indicata nel gruppo di transizione come responsabile politica e l'ex ministro Aloizio Mercadante, che si occuperà della parte tecnica. La conversazione è durata circa 40 minuti. All'incontro ha partecipato anche il sottosegretario alla presidenza, Luiz Eduardo Ramos, tra i responsabili della transizione per il governo in carica. (segue) (Brb)