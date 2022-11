Brasile: vicepresidente eletto incontra governo e parlamentari, "la transizione è iniziata" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del testo preparato dal governo del presidente uscente, Jair Bolsonaro, allo studio del Parlamento, si basa su indicatori lontani dall'attuale realtà economia, prevedendo inoltre tagli drastici nelle aree strategiche del nuovo governo, come Salute e Istruzione, non includendo la maggior parte delle promesse elettorali del presidente eletto Lula da Silva. Al termine dell'incontro tra il relatore Castro e il vicepresidente Alckmin, i due hanno annunciato che proporranno ai presidenti di Camera e Senato di inserire sin da subito la proposta di modifica dei limiti al tetto della spesa pubblica per poter consentire al nuovo governo più ampi margini per l'approvazione di misure ritenute "inevitabili" e per le quali non sono previste risorse sufficienti per il prossimo anno. Tra questi spicca il bonus di emergenza contro l'inflazione, approvato dal governo Bolsonaro fino al 31 dicembre e che Lula si è impegnato a rendere permanente una volta al potere. (segue) (Brb)