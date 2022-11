Usa: causa per frode contro Trump Organization, giudice approva nomina di un perito indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice di New York ha accolto la richiesta avanzata dalla procuratrice generale dello Stato, Letitia James, che in precedenza ha chiesto di nominare un perito indipendente per monitorare la preparazione dei documenti che la Trump Organization dovrà consegnare alle autorità giudiziarie nel quadro della causa civile in corso per frode fiscale. Nella sentenza, il giudice della Corte suprema statale Arthur Engoron che spiegato che “se verrà stabilito che la difesa ha effettivamente commesso delle violazioni, il perito dovrà riportare immediatamente la notizia alle autorità giudiziarie”. In una nota, la procuratrice generale ha affermato che “ancora una volta, il tribunale ha stabilito che Donald Trump non può violare la legge per i propri interessi personali: la decisione odierna impedirà a lui e alle sue aziende di continuare la frode che abbiamo scoperto”. A settembre, la James ha avviato una causa per presunte falsità nelle dichiarazioni dei redditi di Trump, chiedendo all’Agenzia delle entrate e al governo federale di avviare una indagine penale. (Was)