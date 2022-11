Usa: New Jersey, Fbi mette in guardia contro “rischi concreti” per le sinagoghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) è in possesso di informazioni concrete su “rischi importanti” per la sicurezza delle sinagoghe in New Jersey. Gli uffici dell’agenzia a Newark, in New Jersey, hanno pubblicato un messaggio su Twitter, chiedendo a tutti i residenti di “prendere le necessarie precauzioni per proteggere sé stessi e le proprie comunità: forniremo ulteriori dettagli non appena sarà possibile, ma fino ad allora rimanete in allerta, e in caso di emergenza contattate le forze dell’ordine”. In un secondo messaggio, l’agenzia ha precisato che si tratta di “un avviso preventivo”, mentre sono in corso le indagini. Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha fatto sapere di essere in contatto con l’Fbi e con gli uffici statali del dipartimento per la Sicurezza interna. “Stiamo monitorando la situazione con grande attenzione, in collaborazione con le forze dell’ordine”, ha scritto su Twitter. (Was)