Usa-Egitto: Blinken sente omologo, focus su cooperazione, clima e sicurezza regionale

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, in vista della Cop27 che prenderà il via domenica a Sharm El-Sheikh. Il capo della diplomazia di Washington, riferisce una nota, ha ringraziato le autorità del Cairo per la leadership nel contrasto al cambiamento climatico, sottolineando l’interesse Usa a rafforzare la partnership strategica con l’Egitto. Blinken ha valutato positivamente il rilascio di prigionieri politici che le autorità del Cairo hanno disposto negli ultimi mesi, sottolineando la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel Paese. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza regionale e al processo elettorale in Libia. (Was)