Ue: Meloni a Michel, vogliamo essere partner leale per trovare soluzioni dentro Unione

- La discussione fra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, è stata costruttiva e sostanziale. Lo si apprende da un funzionario Ue, che fa sapere come, durante l'incontro, ci sia stato "un ampio e approfondito scambio di opinioni su tutti i temi importanti, in vista delle future discussioni nelle riunioni del Consiglio europeo". Fra i temi approfonditi, figurano la guerra di aggressione russa all'Ucraina, la crisi energetica, le prospettive economiche, il Green deal, la sovranità europea, la difesa, l'immigrazione, i Balcani occidentali, la Libia e l'Africa, e altri temi presenti nell'agenda europea. A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Meloni "ha ribadito la sua intenzione di essere un partner leale e orientato alle soluzioni all'interno dell'Ue". L'incontro fra Michel e Meloni è durato circa due ore, prima con un colloquio a due, poi con una cena in cui erano presenti i rispettivi team. (Beb)