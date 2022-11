Nato: Stoltenberg a Cavusoglu, è tempo di accogliere a pieno titolo Finlandia e Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tempo di accogliere Finlandia e Svezia come membri a pieno titolo "della nostra Alleanza". Lo scrive su Twitter il segretario generale della Nato, Jens Stoltenber, al termine dell'incontro a Istanbul con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "Lodo la Turchia per i suoi sforzi volti a mantenere l'importante accordo sul grano in Ucraina. Abbiamo anche affrontato l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato", aggiunge Stoltenberg. (segue) (Beb)