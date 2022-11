Regno Unito: ambasciatore russo, forze speciali coinvolte in attacchi contro navi di Mosca nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze speciali britanniche sono state coinvolte nel recente attacco di droni ucraini alla flotta russa del Mar Nero. Lo ha detto l'ambasciatore della Federazione Russa nel Regno Unito, Andrej Kelin, all'emittente "Sky News" tornando sull'attacco a 4 navi russe presso la baia di Sebastopoli in Crimea avvenuto lo scorso 29 ottobre. “Sappiamo perfettamente della partecipazione di specialisti britannici alla formazione, preparazione ed esecuzione della violenza contro le infrastrutture russe e la flotta russa nel Mar Nero. Sappiamo che è stato fatto", ha aggiunto Kelin spiegando che le prove di ciò sono state consegnate all'ambasciatore britannico a Mosca e che saranno "molto presto" di dominio pubblico. "Questo è in realtà un avvertimento sul fatto che il Regno Unito è troppo coinvolto in questo conflitto. Significa che la situazione sta diventando sempre più pericolosa", ha sottolineato il diplomatico. (segue) (Rel)