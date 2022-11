Usa: segretaria al Commercio, dobbiamo proteggere i cittadini dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi devono proteggere i cittadini dalla Cina. Lo ha detto la segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, in una intervista con l’emittente “Cnbc”. Parlando del piano recentemente annunciato dal governo federale per limitare le esportazioni di semiconduttori in Cina, la segretaria al Commercio ha affermato che l’atteggiamento di Pechino “si sta facendo sempre più aggressivo: i semiconduttori che dovrebbero acquistare a fini commerciali vengono invece utilizzare per la produzione di equipaggiamenti militari che un giorno potrebbero essere utilizzati contro gli Stati Uniti”. Il mese scorso, l’amministrazione Biden ha annunciato una serie di limitazioni all’esportazione di semiconduttori di produzione cinese da parte delle aziende statunitensi. “Credo che altri Paesi seguiranno il nostro esempio”, ha aggiunto. (Was)