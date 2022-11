Usa: “Axios”, repubblicani stanno per denunciare utilizzo Fbi a fini politici da parte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti repubblicani della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti Usa si stanno preparando a pubblicare un documento di oltre mille pagine sul presunto utilizzo del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e del dipartimento della Giustizia “a fini politici” da parte dell’amministrazione Biden. Il dossier ottenuto dal portale di informazione “Axios”, che dovrebbe essere pubblicato già oggi, venerdì 4 novembre, sarebbe una mossa in vista delle elezioni di medio termine che si terranno la prossima settimana, e sarebbe basato per la maggior parte sulle rivelazioni fornite da alcuni informatori interni all’Fbi. Secondo la ricostruzione di “Axios”, il documento sarebbe stato preparato su iniziativa del deputato Jim Jordan, che in caso di vittoria repubblicana alla Camera la prossima settimana potrebbe assumere la presidenza della commissione, e rappresenterebbe la base di future inchieste giudiziarie contro l’amministrazione del presidente Joe Biden. (segue) (Was)