Usa: “Axios”, repubblicani stanno per denunciare utilizzo Fbi a fini politici da parte del governo (2)

- Nel rapporto vengono messi in risalto cinque aspetti che segnalerebbero “una cultura sistemica di irresponsabilità, corruzione, manipolazione e abuso”. Tra gli illeciti segnalati dagli informatori figurano “gonfiare in maniera artificiosa le statistiche sui casi di estremismo e violenza nel Paese; abuso di potere in materia di antiterrorismo, per indagare su genitori intervenuti a riunioni di consigli scolastici; abuso di potere in materia di intelligence, per spiare cittadini statunitensi e anche persone associate alla campagna elettorale di Donald Trump, nel 2016; licenziare i dipendenti dell’Fbi che non erano d’accordo con l’agenda dell’amministrazione; e dare priorità a casi politici piuttosto che agli altri crimini”. Un membro dello staff della commissione ha riferito ad “Axios” che il documento rappresenterebbe per Jordan una “guida” per ostacolare con inchieste giudiziarie il presidente Joe Biden negli ultimi due anni della sua amministrazione. Nella tavola dei contenuti del documento sarebbero presenti riferimenti a “Hunter Biden, consigli scolastici, centri e sportelli pro-vita, strutture religiose e Facebook”. Queste, secondo le fonti, sono “solo le informazioni che sono riusciti a collezionare stando nella minoranza: le cose cambieranno quando avrà la presidenza della commissione”. (Was)