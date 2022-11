Serbia: ministro Esteri, cambiato rapporto potere all'Onu su numero Paesi che riconoscono Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha cambiato il rapporto di potere nelle Nazioni Unite per quanto riguarda il numero di Paesi che riconoscono l'indipendenza del Kosovo. Lo ha affermato oggi il nuovo ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rtv". "Nell'Assemblea Generale dell'Onu, su 193 membri, il Kosovo non può ricevere più di 83 voti", ha dichiarato Dacic, specificando che "ci sono casi diversi" e che per esempio "quattro Paesi lo hanno riconosciuto, ma non votano per il Kosovo", così come "ci sono Paesi che cambiano atteggiamento ogni sei mesi", ha aggiunto il ministro. "Pristina non ha più una maggioranza regolare all'Onu, e allo stesso tempo la decisione sulla sua adesione deve passare attraverso il Consiglio di sicurezza", ha specificato Dacic, "ed è per questo che la posizione di Russia e Cina è molto importante per noi, in modo che possano eventualmente porre il loro veto", ha affermato. (segue) (Seb)