Serbia: ministro Esteri incontra ambasciatore cinese, focus su relazioni bilaterali

- Il nuovo ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha incontrato oggi l'ambasciatore della Cina a Belgrado, Chen Bo, con la quale ha discusso del miglioramento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e delle attuali questioni geopolitiche. Lo riporta la stampa locale, secondo cui Dacic ha ribadito la sua gratitudine "per il sostegno della Cina sulla risoluzione della questione del Kosovo", in particolare all'interno delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, ribadendo l'aspettativa che "questo appoggio di vitale importanza per la Serbia continui nello stesso spirito". Gli interlocutori hanno convenuto che una delle priorità principali è lo sviluppo a tutto tondo della cooperazione economica tra i due Paesi, attraverso il "miglioramento degli scambi commerciali, l'afflusso di nuovi investimenti cinesi e la crescita delle esportazioni serbe verso la Cina", scrive la stampa locale. (Seb)