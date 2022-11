Serbia: premier Brnabic, Ue consente mancato rispetto accordi tra Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea consente il mancato rispetto dei precedenti accordi tra Belgrado e Pristina, nei quali c'è anche la sua firma, e intanto costringe la Serbia a firmarne sempre di nuovi. Lo ha dichiarato la premier serba Ana Brnabic, presente oggi al vertice del Processo di Berlino sui Balcani occidentali, ripresa dalla stampa locale. Brnabic ha affermato che gli accordi firmati oggi dai leader dei Balcani occidentali al vertice del Processo di Berlino "sono importanti soprattutto per i giovani della regione" e che la Serbia "ha dimostrato ancora una volta di essere assolutamente favorevole alla cooperazione regionale". Tuttavia, ha sottolineato "l'Ue consente il mancato rispetto dei precedenti accordi tra Belgrado e Pristina, sui quali lei stessa ha firmato". "Come dovremmo rispettare nuovi accordi quando l'Ue non può garantire l'attuazione di altri precedentemente firmati?" ha chiesto la premier serba, ricordando che "sono trascorsi quasi 10 anni dalla firma dell'Accordo di Bruxelles e l'Associazione dei comuni serbi (Zso) non è stata ancora costituita". (segue) (Seb)