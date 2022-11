Cuba: assemblea Onu condanna di nuovo embargo Usa nei confronti dell’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato l’embargo statunitense nei confronti di Cuba, per il 30mo anno consecutivo. La risoluzione è passata con 185 voti favorevoli. Solo Israele e Stati Uniti hanno votato contro, mentre Brasile e Ucraina si sono astenute. Nel suo intervento in assemblea, il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez Parrilla, ha definito l’embargo “un atto di guerra economica che ha l’obiettivo di impedire la crescita economica del Paese, distruggendo la capacità del governo di assistere la popolazione”. (Was)