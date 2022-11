Brasile: vicepresidente eletto incontra governo e parlamentari, "la transizione è iniziata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro con l'esecutivo, il vicepresidente Alckmin ha incontrato il relatore della legge finanziaria 2023, il senatore Marcelo Castro. La prima grande sfida economica e politica per il nuovo governo guidato da Luiz Inacio Lula da Silva sarà quella di negoziare in parlamento le indicazioni per la definizione della legge di bilancio 2023. Secondo la Costituzione, la responsabilità per l'approvazione della legge di bilancio è del Parlamento, la cui legislatura si chiude il 31 dicembre. Tuttavia negli anni elettorali è consuetudine per il gruppo di transizione del nuovo governo, in carica a partire dal primo gennaio, incontrare i responsabili della definizione del bilancio per poter inserire orientamenti previsti dal nuovo esecutivo. Il testo dovrebbe essere votato entro il 16 dicembre. (segue) (Brb)