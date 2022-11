Ucraina: Zelensky, conclusioni Aiea ovvie, nessuna bomba sporca nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conclusione della missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) di verifica sul campo in tre località in Ucraina "è abbastanza ovvia". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio della sera commentando i risultati pubblicati oggi dall'Aiea del rapporto stilato dai suoi ispettori. "La missione dell'organizzazione ha visitato tutti quei siti che i rappresentanti della Russia hanno menzionato quando hanno raccontato le loro fantasie sulla cosiddetta 'bomba sporca'", ha aggiunto. "Abbiamo invitato l'Aiea a verificare. Abbiamo concesso loro completa libertà d'azione nelle strutture competenti e abbiamo prove chiare e inconfutabili che nessuno in Ucraina ha creato e non sta creando alcuna 'bomba sporca'. E l'unica cosa sporca nella nostra regione ora sono i capi di quelli a Mosca che, sfortunatamente, hanno preso il controllo dello Stato russo e stanno terrorizzando l'Ucraina e il mondo intero", ha proseguito il leader ucraino. (Kiu)