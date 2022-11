© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'omologa francese, Catherine Colonna, "in seguito all'ottima telefonata tra i leader ucraino e francese". "Abbiamo discusso in dettaglio gli sforzi congiunti per mobilitare il sostegno internazionale per l'Ucraina e superare le sfide energetiche prima dell'inverno", scrive Kuleba su Twitter. (Frp)