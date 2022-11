Usa: Biden, 16 milioni di richieste per cancellazione debito studentesco saranno approvate questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste avanzate da circa 16 milioni di cittadini Usa per la cancellazione del debito studentesco saranno approvate entro la fine di questa settimana. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso nel quadro della sua visita odierna in New Mexico. “Il dipartimento dell’Istruzione approverà le richieste entro la fine della settimana, inviando la relativa documentazione alle agenzie e agli istituti che si occupano dei prestiti studenteschi”, ha detto, sottolineando che la sospensione del programma causata dall’avvio di alcuni procedimenti legali è “solo temporanea: la colpa è dei repubblicani, il cui astio nei confronti di questa misura è ipocrita e sbagliato”. In precedenza, un tribunale ha impedito all’amministrazione di iniziare a cancellare il debito dei richiedenti, finché una corte d’appello non avrà concluso l’esame di una causa legale avviata da sei Stati a guida repubblicana contro il programma. (Was)