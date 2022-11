G7: Tajani a Borrell, più Europa per affrontare grandi sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a margine della ministeriale dei ministri degli Esteri del G7 a Muenster in Germania. Lo riferisce la Farnesina sul suo profilo Twitter. “Più Europa per affrontare le grandi sfide”, si legge nel post secondo cui Tajani ha discusso con Borrell dell'allargamento dell'Ue ai Balcani Occidentali. (Res)