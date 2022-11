Regno Unito: ambasciatore russo, forze speciali coinvolte in attacchi contro navi di Mosca nel Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kelin ha anche negato che Mosca avrebbe usato armi nucleari nel conflitto in Ucraina. Alla domanda se Mosca avrebbe usato una cosiddetta arma nucleare tattica, ha detto: “No. Il mondo ha tutte le garanzie che la Russia non utilizzerà un arma nucleare tattica nel conflitto ucraino". Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha detto il primo novembre che i servizi speciali russi sarebbero in possesso di dati che indicano che "la guida e il coordinamento dell'operazione per attaccare la baia di Sebastopoli è stata effettuata da consulenti militari britannici". "Ci sono anche prove che il Regno Unito è coinvolto nel sabotaggio: ciò significa un atto terroristico contro un'infrastruttura energetica vitale, e non solo russa, ma un'infrastruttura internazionale", ha aggiunto Peskov. (Rel)