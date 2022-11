Usa: indagini su Trump, dipartimento Giustizia valuta nomina di un consigliere speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di nominare un consigliere speciale per supervisionare le indagini del governo federale nei confronti di Donald Trump, nell’eventualità in cui l’ex presidente decida di correre per la Casa Bianca nel 2024. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che le autorità giudiziarie Usa si stanno anche “organizzando” per il possibile esito delle elezioni di medio termine in programma la prossima settimana, affidando le indagini a “procuratori esperti e fidati”. In particolare, il dipartimento della Giustizia starebbe valutando la possibilità di incriminare alcuni membri dello staff di Trump dopo le elezioni: una mossa che risulterebbe complicata se l’ex presidente decidesse di correre nel 2024. “Potrebbero trovare accuse da lanciare nei confronti di chiunque se solo volessero: la difesa non ha idea di chi potrebbe essere incriminato”, ha commentato un avvocato rimasto anonimo che si sta occupando del caso relativo all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. (Was)