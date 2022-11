Sanità: Schillaci, necessario rendere più attrattivo Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla carenza di personale sanitario, “bisogna rendere più attrattivo il Sistema sanitario nazionale, pagare meglio i medici, e pensare a un’indennità di rischio per chi corre dei rischi in più, come nel pronto soccorso”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Tg2 post. È poi necessario, ha aggiunto Schillaci, “avere un modello organizzativo migliore, investire in nuove tecnologie, e fare una riflessione sulla programmazione, perché dalla programmazione di oggi dipende la sanità di domani”. (Rin)