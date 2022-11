Ucraina: Zelensky, 4,5 milioni di persone senza corrente a causa dei raid russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 4,5 milioni di persone in tutta l'Ucraina sono state colpite da interruzioni di corrente elettrica causate dagli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto videomessaggio della sera. "Stasera, circa 4,5 milioni di consumatori sono stati temporaneamente disconnessi dal consumo di energia elettrica (...). Il fatto stesso che la Russia stia ricorrendo al terrorismo energetico mostra la debolezza del nostro nemico. Non possono battere l'Ucraina sul campo di battaglia, quindi cercano di piegare la nostra gente in questo modo modo", ha detto Zelensky. (Kiu)