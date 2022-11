Usa: Paul Pelosi dimesso dall’ospedale, è a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paul Pelosi, marito della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, è stato dimesso dall’ospedale. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Cnn” che l’uomo “è a casa e sta continuando il suo processo di ripresa”. Il marito della presidente della Camera dei rappresentanti era stato ricoverato in ospedale dopo l’attacco subito nella notte di venerdì scorso nella sua abitazione di San Francisco, in California, da parte del 42enne David DePape. L’uomo si era introdotto nell’abitazione alla ricerca di Nancy Pelosi, armato di un martello che ha utilizzato per aggredire il marito dopo che aveva chiamato i soccorsi. Paul Pelosi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una frattura cranica al seguito dell’aggressione. (Was)