Cultura: presentazione all'ambasciata di Parigi della 57ma edizione del premio Paganini (2)

- Nella Sala della musica dell'Hotel de Boisgelin che accoglie la rappresentanza diplomatica – una sala che in diretta televisiva e in mondovisione ha ospitato le registrazioni per "La Traviata à Paris" per la regia di Giuseppe Patroni Griffi nel 2000 – alla presenza del Maestro Salvatore Accardo, presidente della giuria internazionale del premio, il senatore Renzo Piano e il Principe Amyn Aga Khan sono stati nominati "Paganini Ambassadors", con la missione di diffondere e promuovere il Premio e i valori universali della musica, in Italia e all'estero. La proiezione del video della performance teatrale "Dell'Anima dell'Arco" (1985), appositamente adattato dall'autore, Michele Sambin, e il concerto del Maestro Giuseppe Gibboni, vincitore della scorsa edizione del premio Paganini, insieme alla chitarrista Carlotta Dalia, nella cornice del teatrino siciliano dell'ambasciata, hanno chiuso una suggestiva serata di musica e emozioni. (Frp)