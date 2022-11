Nato: Stoltenberg a Cavusoglu, è tempo di accogliere a pieno titolo Finlandia e Svezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conferenza stampa congiunta ad Istanbul con il segretario generale della Nato, Cavusoglu ha detto che la Turchia vuole “vedere passi concreti da parte di Svezia e Finlandia” in merito alle richieste estese da Ankara sul contrasto ai gruppi curdi e all’organizzazione Feto. “Abbiamo discusso dell'accordo tripartito firmato a Madrid. Entrambi i Paesi continuano il loro impegno all’interno del memorandum d’intesa”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia turca in riferimento all’accordo raggiunto da Svezia, Finlandia e Turchia il 28 giugno scorso nell’ambito del vertice dell’Alleanza atlantica organizzato nella capitale spagnola che sbloccato il veto imposto da Ankara sulla richiesta di adesione alla Nato formalizzata dai due Paesi nordici. “Il governo che si è insediato in Svezia sembra più determinato al riguardo”, ha affermato Cavusoglu, sottolineando che il nuovo primo ministro svedese, Ulf Kristersson, si recherà in Turchia la prossima settimana per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan. (Beb)