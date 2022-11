Ucraina: due senatori Usa a Kiev questa settimana per ribadire il sostegno di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due senatori statunitensi, il democratico Chris Coons e il repubblicano Rob Portman, si sono recati a Kiev questa settimana, per incontrare il presidente, Volodymyr Zelensky e ribadire il sostegno di Washington contro l’invasione russa, a pochi giorni dalle elezioni di medio termine in programma per martedì prossimo. In una nota, i due senatori hanno affermato che la loro visita dimostra il sostegno del Congresso Usa nei confronti di Kiev, cercando di sopire i dubbi sul possibile cambio di approccio che potrebbe derivare dalla vittoria dei repubblicani alle elezioni della prossima settimana. “Con il presidente Zelensky abbiamo discusso le necessità del Paese alla luce dell’invasione russa, ribadendo la nostra solidarietà nei confronti del popolo ucraino”, si legge nella nota. (Was)