Israele: lanciati razzi dalla Striscia di Gaza con città del sud

- Da uno a tre razzi sarebbero stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro le città israeliane al confine con l’enclave palestinese. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, le sirene antiaeree hanno risuonato nelle città di Ein HaShlosha, Kissufim e Nirim. Finora non sono stati segnalati vittime o danni. Il lancio di razzi giunge in concomitanza con l'uccisione di uno dei comandanti del movimento islamista Jihad islamica palestinese avvenuta oggi a Jenin in Cisgiordania. L’attacco giunge inoltre dopo che sono stati ufficializzati i dati delle elezioni legislative israeliane che hanno visto la netta vittoria della coalizione di destra guidata dal leader del Likud ed ex premier Benjamin Netanyahu che ha ottenuto 64 seggi su 120 alla Knesset, il parlamento monocamerale israeliano.(Res)