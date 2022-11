© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metterà in atto “una campagna di informazione e di convincimento” per far comprendere l’importanza dei vaccini anti Covid-19 per alcune categorie, come anziani e fragili. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Tg2 post. “Ci adopereremo in questo senso” e “penso che far comprendere l’importanza della vaccinazione possa dare risultati interessanti”, ha aggiunto il ministro. (Rin)