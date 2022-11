Ue: Meloni a Bruxelles, governo vuole difendere interessi nazionali dentro l’Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole difendere i propri interessi nazionali dentro l’Unione europea a partire dalla messa in sicurezza dei suoi confini esterni e mantenendo il suo fermo sostegno all’Ucraina. Questi i passaggi principali della prima visita all’estero del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi ha incontrato a Bruxelles i vertici europei. Il governo, come sottolineato da Meloni, vuole una Italia che partecipi al dibattito per rispondere alle sfide comuni dell’Ue, come il conflitto in Ucraina, la crisi energetica e l’immigrazione. Non è un caso che su quest’ultimo punto il capo del governo abbia voluto però sottolineare un “cambio del punto di vista della posizione dell’Italia” sul tema della gestione dei flussi migratori. Per questo motivo, ha spiegato Meloni in una dichiarazione alla stampa al termine dei suoi colloqui istituzionali nella capitale belga, la “priorità diventa la difesa dei confini esterni” dell’Ue sebbene sia già prevista nella normativa comunitaria. “É una materia delicata per la quale ho trovato orecchie disponibili all’ascolto", ha chiarito il leader di Fratelli d’Italia esprimendo una certa soddisfazione sul “piano umano” dell’interlocuzione avuta oggi a Bruxelles definita ancora “molto franca e positiva”. (segue) (Beb)