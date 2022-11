Ue: Meloni a Bruxelles, governo vuole difendere interessi nazionali dentro l’Unione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una giornata iniziata con un pranzo di lavoro con il commissario europeo, Paolo Gentiloni, Meloni ha spiegato di avere portato il punto di vista italiano sulle questioni internazionali al centro del dibattito in Europa: dalla crisi in Ucraina e il “domino delle conseguenze” sulla vita dei cittadini europei, all’aumento dei costi dell’energia, passando per il tetto al prezzo del gas su cui c’è “la necessità di dare il prima possibile concretezza alla soluzione”. Il segnale che ha voluto dare il presidente del Consiglio è quello di una Italia che “vuole partecipare, collaborare e difendere l’interesse nazionale sempre in una dimensione europea cercando le soluzioni migliori con gli altri Paesi”, ha chiarito ancora Meloni dopo un incontro con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel che era stato preceduto da un colloquio di circa 50 minuti con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Quest’ultima ha ringraziato Meloni “per il forte segnale che ha inviato questa visita alle istituzioni Ue nel tuo primo viaggio all'estero”. Su Twitter, la presidente dell’esecutivo comunitario ha rimarcato che quella di oggi è stata “una buona opportunità per dialogare su questioni critiche che vanno dal sostegno all'Ucraina, all'energia, al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia sino all'immigrazione". Proprio il Pnrr è stato uno dei temi centrali sollevato anche da Meloni. “A fronte delle difficoltà che ci sono, aumento del costo delle materie prime e inflazione, abbiamo discusso di come riuscire a lavorare insieme per implementare il Pnrr in maniera tale che queste risorse possano effettivamente arrivare a terra, anche ragionando su quelle che oggi sono le grandi priorità attorno ad esempio la questione energetica", ha affermato Meloni. (segue) (Beb)