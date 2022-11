Ue: Meloni a Bruxelles, governo vuole difendere interessi nazionali dentro l’Unione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina, la crisi energetica e la gestione dei flussi migratori sono stati i temi al centro dell’incontro tra la presidente del Consiglio e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Occasione in cui Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina contro l’aggressione russa. I colloqui, prima in forma ristretta e poi allargata alle due delegazioni, si sono tenuti in italiano, lingua che l’esponente politica maltese padroneggia. Metsola ha sottolineato al termine dell’incontro come ci sia un “totale allineamento” tra il governo italiano e l’Ue rispetto al sostegno a Kiev. “Continueremo a essere fermi sulle sanzioni. E siamo uniti nel riaffermare il nostro sostegno all'Ucraina”, ha aggiunto. La presidente del Parlamento Ue ha spiegato di avere sollevato la necessità su energia e inflazione di un’azione immediata. “Le persone hanno bisogno di noi, dobbiamo agire ora. Sono consapevole che gli Stati membri hanno realtà diverse, ma dobbiamo trovare il coraggio e la volontà politica per agire come abbiamo fatto durante la pandemia: unendo le forze”, ha dichiarato Metsola ribandendo quanto affermato durante il colloquio con la leader di Fratelli d’Italia: il Paese deve restare al centro dell’Unione europea. Infine il presidente del Consiglio ha avuto modo anche di confrontarsi con il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un incontro "cordiale e positivo", durato circa un’ora, durante il quale sono state affrontate le emergenze del momento: Pnrr, energia, guerra in Ucraina e le nuove regole del Patto di stabilità. (Beb)