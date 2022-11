© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop alle multe per i no vax “non verrà presentato domani in Consiglio dei ministri. Ci stiamo lavorando, vedremo poi come comportarci”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Tg2 Post. Alla domanda della giornalista “Non finisce qui?”, il ministro ha risposto “No, credo di no”. (Rin)