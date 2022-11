Cultura: presentazione all'ambasciata di Parigi della 57ma edizione del premio Paganini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 240mo anniversario della nascita di Niccolò Paganini si è svolto oggi all'ambasciata d'Italia a Parigi, sotto l'alto patronato della presidenza della Repubblica, l'evento di presentazione della 57ma edizione del concorso internazionale di violino premio Paganini. Alla presenza del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci e del presidente del premio Paganini Giovanni Panebianco, l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro ha accolto personalità del mondo istituzionale, economico e culturale italiano e francese per suggellare il lancio internazionale di una manifestazione culturale che rappresenta una vera eccellenza del nostro Paese: "I profondi legami culturali tra Italia e Francia che il Trattato del Quirinale ci chiama a rinnovare e rafforzare traggono nuova linfa e nuovo slancio da iniziative come quella del Premio Paganini: grazie all'azione di enti locali e delle rispettive istituzioni culturali i nostri due Paesi sono parte di una dinamica virtuosa di dialogo e costruzione di un patrimonio culturale comune, di promozione delle eccellenze nelle arti della musica e dello spettacolo, nonché di creazione di nuove opportunità per i giovani in un settore che oggi merita ancora più sostegno ed attenzione dopo le particolari difficoltà degli anni della pandemia". (segue) (Frp)