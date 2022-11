Covid: Zingaretti (Pd), annullamento multe a non vaccinati è mancetta elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annullamento delle multe per chi non si è vaccinato contro il Covid nonostante l'obbligo di legge "è una mancetta elettorale, perché come abbiamo detto in campagna elettorale, questa è una destra che ha strizzato l'occhio ai no-vax e che mi porta a dire 'meno male che non hanno governato loro nel periodo più drammatico della pandemia, perché sarebbero stati guai più seri". Lo ha detto il presidente uscente della Regione Lazio e deputato Pd, Nicola Zingaretti, intervistato al "Corriere Tv" (Rer)