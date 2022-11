Ue-Cina: Borrell, no a disaccoppiamento, perderemmo tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Cina non deve essere attuato il disaccoppiamento, perché "tutti perderemmo". È quanto dichiarato dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, durante un’intervista che ha rilasciato all’emittente radiofonica "Deutsche Welle". L’Alto rappresentante si è espresso a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7, in corso a Muenster. Borrell ha aggiunto di capire "perfettamente perché la Germania e tutti gli altri Paesi europei, in misura diversa, hanno un interesse economico a far proseguire il loro partenariato con la Cina". (Geb)