- Nel Pnrr “ci sono per fortuna fondi consistenti, oltre sei miliardi sulla cultura, e noi abbiamo il dovere di spendere rapidamente e in maniera efficiente queste risorse perché la cultura è una grande opportunità per la nostra nazione”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un’intervista al Tg1. (Rin)