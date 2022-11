Governo: Zingaretti (Pd), le sbaglia tutte da guinness dei primati, solo proclami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Dal governo solo proclami, le sbaglia tutte da "guinness dei primati". Lo ha detto il presidente uscente della Regione Lazio e deputato Pd, Nicola Zingaretti, intervistato al "Corriere Tv". "A pochi giorni dall'avvio di questa maggioranza, la cosa che mi colpisce più di tutti, o almeno conferma quello che sospettavamo, è l'inesistenza dei problemi della vita degli italiani rispetto all'agenda che si sta prefigurando: non ci sono lavoro, salari, caro-bollette, politiche industriali e di innovazione, non si dice niente sulla scuola - ha spiegato Zingaretti -. C'è molto riflesso identitario che conferma una cosa: il populismo raccoglie i voti raccontando i problemi ma non ha soluzioni per i problemi che cavalca. Quindi, quando arrivano al governo, continuano i proclami 'farò, diremo, assumeremo, combatteremo' ma poi le ricette non esistono. Se l'assenza di soluzioni ai problemi si tenterà di scaricarla sui poveri o sui deboli o su parti politiche, ci saranno tensioni. Non perché qualcuno le vuole. Certo non le voglio io. Ma un paese va governato, non comandato. Ci vuole rispetto delle pratiche parlamentari e anche di una condizione sociale", ha aggiunto Zingaretti, sottolineando che "stasera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tornerà dall'Europa e cominceremo a vedere che tanti proclami quando si governa rimangono proclami". Infine, per Zingaretti è un palese errore contrastare lo sbarco dei migranti "perché non risolve il problema". Quindi, il governo finora "sui no-vax ha sbagliato, sul decreto rave ha sbagliato, sul tetto al contante ha sbagliato: visto che stanno lì da 10 giorni è un bel guinness dei primati", ha concluso il governatore.(Rer)