Cultura: Sangiuliano, sbagliato non far pagare del tutto l'accesso al museo

- “Non far pagare del tutto l'accesso al museo è sbagliato perché depaupera il valore dei nostri beni, dei nostri tesori. Inoltre, questo pone un problema di risorse, perché noi incassiamo circa 250 milioni di euro l’anno”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un’intervista al Tg1. “Già oggi garantiamo musei gratis alle persone fino all’età di 18 anni, ed esiste l’apertura domenicale, una volta al mese, coi musei gratuiti per tutti”. (Rin)