Difesa: Crosetto, per la prima volta, in video collegamento con i teatri operativi all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha avuto oggi un video collegamento dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) con i contingenti militari italiani impegnati in operazioni internazionali in occasione delle celebrazioni per "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". Lo riferisce una nota del ministero della Difesa. L’Italia impegna oltre 11.500 militari in tre continenti e partecipa a 44 operazioni. "In occasione di questa giornata, vi porto i saluti del Governo e il ringraziamento della Nazione per il servizio che svolgete con passione, dedizione e sacrificio, in Italia e all'estero. Ognuno di voi all'estero rappresenta il Paese", ha dichiarato Crosetto. Tra i collegamenti anche le missioni a guida Nato sul Fianco est dell'Alleanza, recentemente attivate, come Enhanced Vigilance Activity in Ungheria e Bulgaria e la Task Force Air in Polonia. Rivolgendosi ai contingenti schierati sul fronte Est della Nato ha affermato: "Vi rendete conto del luogo in cui siete e del momento che stiamo vivendo ed è per questo che il vostro lavoro in questa particolare area geografica è fondamentale anche per far crescere la capacità di integrazione con l'Alleanza. È importante la presenza della Nato in questa regione e lo è anche il segnale che abbiamo dato". Crosetto ha poi aggiunto: "Il quadro di sicurezza globale risulta fortemente alterato dall'ingiustificata aggressione russa ad uno Stato sovrano contro i principi del diritto internazionale. Oggi viviamo in un'Europa cambiata". (segue) (Res)