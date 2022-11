Difesa: Crosetto, per la prima volta, in video collegamento con i teatri operativi all'estero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il collegamento il ministro ha affermato: "E’ importante il lavoro di addestramento a favore delle Forze armate straniere per formare la dirigenza di oggi e di domani e per tessere rapporti per i prossimi dieci, venti anni in una strategia di medio e lungo termine". Rivolgendosi al Contingente in Qatar, Crosetto ha aggiunto: "Sarete gli unici a rappresentare l'Italia ai Mondiali! Per questo tenete alta la nostra Bandiera". Nei vari collegamenti i comandanti dei contingenti nazionali hanno fornito gli elementi informativi sulle attività svolte dagli oltre 11.500 militari impegnati quotidianamente in tre Continenti e in 44 operazioni, all'estero e in Italia. "Gli italiani sono fieri della vostra professionalità e di quello che fate per garantire la loro sicurezza", ha affermato il ministro e in conclusione ha aggiunto: "Celebrare il 4 Novembre rappresenta l'omaggio alla memoria dei caduti italiani nella Grande Guerra, ma anche di tutte le guerre e missioni nazionali e internazionali. Ai militari, che hanno pagato con il prezzo della vita il loro servizio all'Italia, va la riconoscenza da parte di tutti i cittadini italiani". (segue) (Res)