Difesa: Crosetto, per la prima volta, in video collegamento con i teatri operativi all'estero (5)

- Il Comando di operativo di vertice interforze assolve alle funzioni di organismo di staff del capo di Stato maggiore della Difesa per la pianificazione, la coordinazione e la direzione delle operazioni e delle esercitazioni militari in ambito nazionale e internazionale condotte nei cinque domini: terra, mare, cielo, spazio e cyber. Il Covi fornisce un contributo all'elaborazione della dottrina Nato e delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte e inoltre rappresenta il punto di ingresso per tutte le richieste di concorsi operativi forniti dalle Forze armate ad altre Autorità istituzionali sul territorio nazionale come la Protezione civile e altri dicasteri in occasione di calamità naturali o emergenziali di straordinaria necessità e urgenza. (Res)